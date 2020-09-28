澎湖曾任軍職的陳姓女子，2年前利用育嬰假到酒吧陪酒還債，下班時疑似對1個多月大的兒子不當照顧、大力搖晃導致「嬰兒搖晃症候群」，經9個月搶救後不治。一審澎湖地院依過失致死罪判陳女1年2月，上訴後高雄高分院考量她認罪，宣告緩刑4年，全案定讞。

26歲的陳女曾與前夫育有1子，離婚後與同為軍職鄭姓男子再結婚，2017年11月生下男嬰，2018年1月1日起申請育嬰假。但陳女疑積欠前夫、卡債25萬元，育嬰假期間每晚8點至隔天凌晨4點在酒吧陪酒打工，男嬰則委請一名無證照的陳姓保母到住處代為照顧。

2018年1月4日陳女凌晨下班接手照顧男嬰時，疑似不堪哭鬧，激烈搖晃男嬰導致「嬰兒搖晃症候群」，陳女丈夫當年1月6日晚間接手照顧時，發現男嬰哭鬧不停且持續嘔吐，送醫後才查出有腦硬膜下出血、腦水腫及蜘蛛膜下腔出血等「嬰兒搖晃症候群」症狀，經澎湖醫院搶救、轉送高醫急救，於當年10月15日不治。

一審時陳女極力辯稱沒有毆打或搖晃兒子，不清楚為何受傷，但法官查出陳女曾在臉書抱怨男嬰很吵、像惡魔，懷疑她照顧兒子時恐酒醉、未盡注意義務造成傷害，依過失致死罪判刑1年2月，鄭姓丈夫及保母因無法佐證有施暴或過失判無罪。

二審時陳女終於承認犯行，法官考量她去年4月又與丈夫生下1女需照顧，宣告緩刑4年，條件為參加法治教育8場，全案定讞。

(中時 )