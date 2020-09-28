證交所指出，針對高興昌（2008）今（109）年9月10日及9月24日向關係人取得不動產案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條第1項第8款情事，惟高興昌延遲召開重大訊息說明記者會，已違反上述規定，故處以違約金5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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