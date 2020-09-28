高興昌延遲開重訊 證交所處5萬元違約金 18:092020/09/28 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，針對高興昌（2008）今（109）年9月10日及9月24日向關係人取得不動產案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條第1項第8款情事，惟高興昌延遲召開重大訊息說明記者會，已違反上述規定，故處以違約金5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 (工商 ) #高興昌 #延遲 #證交所 #重大訊息 #重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中興電工農地違法施工 議長：鴨霸廠商、無視法令 16:342020/09/28 社會 水產行小貨車路殺重機 司機慘吞2罰單吊牌3個月 16:512020/09/28 社會 金鐘收視出爐 唐綺陽、小馬合體頒獎創當晚最高收視 12:562020/09/28 娛樂 重機車友暴怒包抄水產行 現場開烤棉花糖 15:512020/09/28 社會 大安媽祖園區由OT改ROT 施志昌籲儘速規劃、儘速啟用 14:532020/09/28 生活 甜玉米收成強碰拍賣市場休市 朴子農民請託里長銷售 15:232020/09/28 寶島 看過來 ETF下市懶人包 04:102020/09/28 投資理財 中山打造珠西新資訊技術產業基地 04:102020/09/28 兩岸新聞 台商拚數位轉型 搶占疫後先機 04:102020/09/28 產業財經 路殺重機水產行遭起底！一年違規19次 5月遭拘役30天 12:382020/09/28 社會 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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