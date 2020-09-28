卡達航空公司在疫情期間從未間斷提供航空服務，讓旅客能安心回家。為慶祝中秋佳節，卡達航空於即日起至10月5日推出獨家倫敦、巴黎等熱門航點2.49萬元起限時優惠，讓乘客與親友團圓，共度月圓佳節。

卡達航空為少數在疫情期間持續提供服務的航空公司之一，且已成為疫情期間，全球實際執飛航點最多的航空公司，隨著世界各地出入境限制逐漸放寬，更多航班重新投入營運，期待與挈愛親友共度中秋及盡情出國遊覽的旅客可以期間限定優惠票價計劃旅程，來往多個熱門航線，包括倫敦、曼徹斯特、巴黎、哥本哈根和蘇黎世等地。優惠機票新台幣24,900起。

為確保旅客能更放心計劃旅程及準備旅行，卡達航空已進一步擴展其預訂政策以提供更多選擇，並允許旅行無限次更改旅程。旅客可以隨心免費及無次數限制地按需要將出發城市改為您所在國家內的其它城市，或將目的地更改為原本目的地5,000英里國際半徑內的其它航點。

卡達航空將不會對2020年12月31日或以前的機票收取任何費用，期後則適用於原有條款。2020年12月31日前出發之機票亦可最多延長兩年有效期。

(工商 )