李友廷今年五月起，每個月固定推出一首新作的「小農系創作歌手」，29日繼續推出新單曲〈想怎樣〉，這首可愛的情歌驚喜地邀請到他的偶像魏如萱跨刀合唱，李友廷表示從大學時期就極度景仰她，從沒想過自己竟然能有和魏如萱合唱的一天。兩人除了在歌曲中俏皮詮釋情侶間的互撩與鬥嘴，MV裡也有不少甜蜜互動的戲碼，拍攝時李友廷直言超緊張：「雖然是演情侶，但完全不敢和她有任何肢體接觸。」但最後進入狀況後，反而即興加戲主動牽起魏如萱的手，並羞紅了臉說：「娃娃真的太會撩了，我也不能讓步。」

〈想怎樣〉的旋律李友廷高中時期就寫好的，雖當時還不會任何樂器，但卻寫出現階段的自己很難再創作出的「單純開心感歌曲」，他也提及自己第一次聽到魏如萱的歌，是大學參加吉他社練彈她的〈買你〉，自爆：「當時我練得很勤，也開始不停的去參加比賽跟嘗試創作。」覺得魏如萱就像他音樂上的貴人，這次能夠一起合唱根本是走到追星的最高境界。

兩人這次唱出情侶間的可愛甜蜜鬥嘴，身為人母的魏如萱說：「很疑惑為什麼李友廷會想找一個當了媽媽的人來合唱這首歌，但聽完後很喜歡，想說你敢找我，我就敢唱。」對魏如萱十分崇拜的李友廷坦承，難得有機會合作，在錄音室配唱時忍不住隔著玻璃窗注視她唱歌的樣子，讓魏如萱笑著喊道：「你幹嘛一直偷看我！」為了在錄音時詮釋歌曲清新俏皮的情愫，李友廷說：「我是閉著眼想像和魏如萱在沙灘上演『員外追逐』的俏皮戲碼。」卻被對方極力澄清：「那都是他自己的想像！」互動逗趣。

李友廷（右）邀魏如萱合唱新歌。（華研國際提供）

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