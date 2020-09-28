市議員吳敏濟爭取鐵砧山觀景台設施，周遭美景將可盡收眼底。（陳淑娥攝）

大甲鐵砧山集觀光、遊憩、生態與體健於一身，具備吸引所有年齡層條件。（陳淑娥攝）

小鳥洗澡缽洗手台極具特色。（陳淑娥攝）

台中市大甲鐵砧山雕塑公園改善工程完工，新增東西兩側觀景平台，以及導入全齡式體健設施、全台首座漂浮式網床網管等，全新設施未演先轟動，已吸引眼尖親子搶先遊玩。市議員吳敏濟28日表示，改造後的鐵砧山集觀光、遊憩、生態與體健於一身， 30日將正式啟用，帶給遊客煥然一新的感受。

吳敏濟表示，縣市合併前區內設施數十年不變，逐漸失去觀光吸引力，104年他提案爭取設置觀景平台，將鐵砧山觀光資源幅射到周圍景觀，加上體健設施後，鐵砧山已集觀光、遊憩、生態與體健於一身，具備吸引所有年齡層條件。

鐵砧山木棧道觀景平台分東西二座，東側平台將大安溪、火炎山、卓蘭、東勢及雪山山脈盡收眼廉；西側則可欣賞西部海岸線或觀賞大甲夜景好地方，市府斥資700萬元打造，木棧道更符合無障礙坡度，是最友善的觀景台。

風景區管理所長廖偉志指出，鐵砧山過去因樹林遮蔽，很難欣賞到周遭壯闊景觀，經吳敏濟議員提出設置觀景台構想，市府將觀景平台與體健設施結合，全部工程近日已完工。

廖偉志表示，鐵砧山擁有眾多登山健行人口，改善工程打造全齡式遊具、暖身區，包括全台首見漂浮式網床與飛躍網管、刺激滑索，還有征服文具區，適合所有年齡層使用。

大甲觀光產業促進協會創會理事長郭敬學指出，鐵砧山山頂是3000多年前的坪頂遺址，過去導覽都以生態為主，閒逛半天就差不多了，只能留住在地登山客，如今充實更多健身設施，又可欣賞周遭美景，將吸引更多外地遊客到來。

(中時 )