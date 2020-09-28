雲林縣長張麗善（右三）藉由「雲林零瘦肉精聯盟」的成立，推廣雲林良品與在地優質豬肉。（張朝欣攝）

因應含瘦肉精美豬議題延燒，雲林縣政府28日成立「雲林零瘦肉精聯盟」，推廣雲林良品及在地優質豬肉，目前已有數十家飼料廠、畜牧場、肉品廠、餐廳業者加入，配合認證標章，讓全台民眾在中秋節都能吃到最安全美味的豬肉。

雲林縣政府28日在縣府親民大廳舉辦「秋節團圓呷安心，首選雲林零瘦肉精聯盟」品嘗會，由縣長張麗善、雲林縣肉品市場總經理黃加安、麥寮鄉養豬生產合作社理事主席林名振等人共同主持，與民眾一起品嘗各式雲林豬肉料理。

張麗善表示，雲林為養豬大縣，飼養約156萬頭毛豬占全國近3成，為了關心豬農權益，守護全國2300萬民眾食的安全，縣府邀集縣內飼料廠、畜牧場、肉品廠、餐廳業者，成立「雲林零瘦肉精聯盟」為肉品安全把關，宣示雲林縣豬肉產品不含瘦肉精。

張麗善說雲林豬肉產品的生產、屠宰、分切、加工產銷鏈最為完善，產品也最新鮮，還有知名的台全珍豬、祥圃究好豬、和榮意珍香豬、嘉楠跳伯貢丸、陞煇等品牌，請民眾多多選購雲林在地優良畜產品，自用送禮兩相宜。

雲林縣政府強調，未來也會推動媒合學校營養午餐及長青食堂，使用零瘦肉精牧場認證的肉品，確保長輩與孩子健康，同時持續擴大「雲林零瘦肉精聯盟」規模，明年元旦瘦肉精美豬進口後，要吃零瘦肉精豬肉，選購有雲林認證標章的豬肉產品就對了。

(中時 )