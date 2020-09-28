中秋連假即將啟用的遊園車，讓遊客逛園區免走路，也不用曬太陽。（莊曜聰攝）

台南市山上水道花園博物館開園即將滿周年，中秋、國慶連假都有行銷活動推出，由於遊園人次已經突破68萬，南市府也預告第70萬人次將有獎勵，歡迎大家來玩。（莊曜聰攝）

新化虎頭埤風景區與入口意象拍照打卡就有機會拿到精美小禮。（莊曜聰攝）

台南市山上花園水道博物館在去年雙十節開園，入園人數迄今已累積近70萬人次，是頗為熱門景點，南市府文化局在即將滿周年之際，配合中秋、雙十連假，規畫多項系列活動，有和風浴衣體驗、水道闖關遊戲、劇團及舞蹈表演、青創市集等，展現水道博物館再生成果，搶攻觀光商機。

文化局28日下午選在水道博物館舉辦造勢活動，市長黃偉哲到場代言，他還親自駕駛園區新引進，有復古火車頭造型的電動遊園車，他小心翼翼，轉彎、踩油門都不敢馬虎，後座的乘客則顯得相當開心，遊園車也將在中秋連假期間啟動，讓遊客除了步行，也能以優惠價格輕鬆搭車逛園區，不用擔心晒太陽，相當貼心。

根據統計，山上水道花園博物館從去年開幕迄今，入園遊客已突破68萬人，即將到來的中秋連假，前3天安排日本浴衣體驗，憑票根就有兌換券，每天限量100名；連假第4天還加碼稻草人現代舞蹈團演出，替園區周年慶活動熱身。

雙十節登場的周年慶活動更是豐富，包含氣墊樂園、驚奇博物館，以及水舞隧道、水道名人相見歡、水主題闖關遊戲，還有特色青創市集，加上親子、非洲太暘鼓舞劇團等藝術表演，精彩可期。

另外新化虎頭埤風景區在中秋、國慶假期推出秋遊虎頭埤活動，民眾與迎賓廣場的老虎意象拍照打卡就送精美小禮物，另外還有湖畔市集、街頭藝人音樂表演，中秋連假開放時間也從晚間7時延長到10時。

(中時 )