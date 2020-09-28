縣長林明溱（右二）說，棧橋工法開發量體小，能兼顧環境及生態，極適合推廣，如順利入選金質獎，未來將成為山區道路改善工法的典範（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

投70線道路拓寬改善工程以輕量開發、生態共生理念，採用懸臂式棧橋工法，兼顧原有地貌及生態環境目標，創新工法獲各界矚目，投縣府提報角逐第20屆公共工程金質獎。

9月28日由縣長林明溱前往埔里鎮牛耳藝術渡假村，率領工務處及設計、施工等單位接受公共工程委員會評選團隊審查。

林明溱說，該工法開發量體小，能兼顧環境及生態，極適合推廣，如能獲評審肯定，順利入選，未來將可成為山區道路改善工法的典範。

南投縣幅員廣大，許多部落散佈在山區，而道路是居民生活、農業生產運輸的命脈，但大多路幅狹窄，或路況不佳，但要拓寬改善卻必須考量地質、環境及生態保護等問題，經常無法兩全。

投70線在規劃之初，即考量整個改善路線依山而行，過去道路幅狹窄，上有陡峭邊坡林木，下有深谷，若要以傳統工法，勢必開挖大量土方及移除許多原生林木，因此考量及評估後，採取對環境生態較為友善的棧橋工法來施工，以最小的開發行為，達到交通改善目標。

為改善仁愛鄉中正村對外連絡道路，提高交通品質，縣府爭取交通部公路局經費，推動投70線道路拓寬改善工程，審慎採用懸臂式棧橋工法，以達到輕量開發、生態共生目標，目前工程進度已達88.41％。

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