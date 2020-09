女星歐陽娜娜將在大陸「十一國慶」登上央視演唱《我的祖國》,消息自昨天傳出後就引發熱議,行政院長蘇貞昌昨被問到此事則表示,身為公眾人物,跑到對岸去唱不適當的歌「國人自有公評」。對此,有媒體對此進行線上投票調查,有近半數網友表示觀感很差。

大陸春晚公布「十一國慶」晚會表演的內容,其中多次表態「我是中國人」的台籍藝人歐陽娜娜就在表演名單中,她將在開場和馬龍、任達華、惠英紅等人獻唱《我的祖國》一曲。

而對於演出爆爭議,娜娜心情似乎不受風波影響,她今(28日)上午則一如往常在IG曬搭船出遊照,並用英文寫下:「+smell the sea and feel the sky’life is wonderful」(聞聞大海的味道以及感受這片天空,生活很美好)。

對於歐陽娜娜陷入風波,網路媒體《YAHOO》近日也就「台灣藝人為中國大陸國慶演唱,會不會影響你對他的觀感?」,進行網路投票,投票時間為9月28日至10月3日,截至晚間6點15分出稿為止,共有2萬1千餘名網友投票,回答「觀感很好的佔14%」、「觀感沒好沒壞佔28.6% 」、「觀感很差佔48.4%」、「不知道/沒意見9.0%」。

例外,該民調也針對「政府該不該對他們(赴陸藝人)有處置?」,回答「要嚴格處置佔27.4%」、「要適當處置21.0%」、「不需要處置39.8%」、「不知道/沒意見11.8%」。

歐陽娜娜將赴大陸國慶晚會,登《央視》唱《我的祖國》引起爭議。(圖/翻攝自 雅虎投票)

(中時新聞網)