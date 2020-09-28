台中市三所高中住宿生爆發食品中毒，教育局獲報後聯合食安處進行稽查。（台中市教育局提供／馮惠宜台中傳真）

三所高中由同一家團膳公司供應餐點，教育局與食安處除進行採檢調查，也比對三校菜單。（台中市教育局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市文華、衛道以及豐原家商等三所高中26日爆發住宿生集體食物中毒，累計三天已有130名學生出現症狀；台中市食安處獲報後立即前往三校及供膳餐盒廠商採樣調查，由於有學生反應餐後泡芙發酸，食安處除要求餐盒廠商暫停營業，值中秋旺季，供應泡芙的烘焙業者也被勒令停業三天；食安處將儘快釐清原因，預計相關檢體四周後出爐。

台中市26日爆出高中住宿生集體食物中毒，26日上午先是文華高中通報有住宿生用完25日晚餐後陸續出現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，稍後衛道中學也出現同樣狀況，當日傍晚豐原高商也向教育局通報數十名學生出現疑似食物中毒，台中市食安處追查發現三校都是同一家餐盒公司供餐，懷疑住宿生24日、25日晚膳出現問題。

進一步交叉比對菜色，三校相同的菜色分別為24日：香草泡芙、海帶三絲、青江菜以及珍珠奶茶；而25日則有孜然肉片、油菜以及香菇雞湯等三道菜；食安處除採集檢體送驗，其中有家長反應孩子吃了泡芙說泡芙酸酸的，由於餐盒業者反應，泡芙為另一家烘焙業者提供，食安處也立即展開稽查，並要求業者停業三日。

食安處強調，獲報後立即啟動調查機制，相關採檢正送驗中，檢驗結果最快4周後出爐，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反食安法第15條及同法第44條，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。

(中時 )