新華社報導，中共中央政治局28日召開會議。會議決定，中共第19屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開。根據先前公布的議程，會議主要研究制訂「十四五規劃」和2035年遠景目標的建議。內外環境的複雜情勢，增添中共高層擘劃政經大局的壓力，也讓這屆五中全會備受關注。

本屆五中全會的時空背景，除了有疫情影響，中美緊張關係乃至國際局勢的變化亦前所未見。2020年為「十三五規劃」收官之年，2021年「十四五規劃」即將登場，面對美國的步步進逼，中方如何加大自身在核心技術領域能力，並進一步推動經濟結構性轉型，都是下一階段的規劃重點。

報導稱，「十四五時期」必須堅持深化改革開放，強化有利於提高資源配置效率、有利於調動全社會積極性的改革開放重大舉措。必須堅持系統觀念，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，注重防範化解重大風險挑戰。

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