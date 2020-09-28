大魯閣出售賽道樂園持股 處分利益Q3認列 18:242020/09/28 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大魯閣實業（1432）28日代子公司大魯閣賽道樂園國際股份有限公司公告，大魯閣賽道樂園國際與大魯閣開發（大魯閣草衙道購物中心）簽約，以新台幣一億元將主要營運資產出售。 預計處分利益為新台幣8,870萬元。大魯閣實業持股大魯閣賽道樂園國際71.44％，可認列損益為6,337萬元，預計9月30日進行點交，法人預計處分利益6,337萬元會在第三季認列。 (工商 ) #大魯閣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 審慎處理台海灰色衝突 04:102020/09/28 時論廣場 元大權民模擬大賽 戰火再起 04:102020/09/28 證券．權證 陸倡簡約風 月餅大瘦身 04:102020/09/28 焦點新聞 跟鬼討新聞大不易 09:002020/09/28 搜奇 恒大求救羅生門 隱藏預謀做空 04:102020/09/28 產業財經 台中「大黑馬」！縣市競爭力大車拚 進步幅度六都第一 11:112020/09/28 政治 恒大闢謠 標地秀資金實力 04:102020/09/28 財經要聞 易晨智能即時語音辨識App 奪高雄創新大賽銀牌 04:102020/09/28 投資理財 帶小明回台灣 感動感恩與期待 04:102020/09/28 兩岸藝文 TDR溢價大風險仍在 投資宜慎 04:102020/09/28 投資理財 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。