大魯閣實業（1432）28日代子公司大魯閣賽道樂園國際股份有限公司公告，大魯閣賽道樂園國際與大魯閣開發（大魯閣草衙道購物中心）簽約，以新台幣一億元將主要營運資產出售。

預計處分利益為新台幣8,870萬元。大魯閣實業持股大魯閣賽道樂園國際71.44％，可認列損益為6,337萬元，預計9月30日進行點交，法人預計處分利益6,337萬元會在第三季認列。

(工商 )

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