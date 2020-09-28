海基會「2020大陸台商秋節座談聯誼活動」今（28）在高雄圓滿落幕，由代理董事長許勝雄主持、高雄市長陳其邁蒞臨致詞。許勝雄表示，兩岸經貿往來四十餘年，台商在外奮鬥打拼，不僅創造台灣經濟發展，也替台海和平而努力。

因應新冠肺炎疫情與國際經貿情勢，海基會今年大陸台商秋節活動自八月開始，陸續在北中南三個地區、五個縣市舉辦中小型座談及深度參訪，安排台商參訪當地工業及高科技園區，讓台商深入了解各地經營投資環境，能更精準掌握商業訊息，提供返台投資更多選擇機會。

近年全球化、美中貿易戰和肺炎疫情改變全球局勢，許勝雄以「海鷗」比喻台商。他說，海鷗飛翔在高空中，不畏狂風巨浪，如同台商的韌性與精神，近年政府積極推動返台投資，海基會持續擔任政府與台商之間平台，協助與各地方媒合。

高雄市政府在座談會上，介紹全市及橋頭科學園區在地優勢。市長陳其邁說，高雄地緣位置好，擁有完善的製造、服務和新創產業，台商無論在這裡投資或建立南向基地，都相當適合。有台商會長表示，上次到竹北生醫園區參訪，看到許多新的技術與新創團隊，讓他感到相當震撼，台商資金回流需要有項目支撐，這是很有前景的新興科技，事實上台灣有許多高附加價值的產業，值得大家深度評估參考。

在今日的座談會上，台商陸續針對投資環境、檢疫隔離措施、盤整直航航點、商務人士簽證與兩岸經貿交流提出建議，許勝雄表示，海基會將詳實記錄並彙整相關建言，提供政府進行決策參考。他強調企業經營，要以永續發展為目標，替台灣的未來及下一代共同努力。

海基會2020年大陸台商秋節座談聯誼活動共計舉行三場，第一場八月底在台中、嘉義；第二場九月中旬在桃園、新竹；第三場在高雄圓滿落幕，今日由代理董事長許勝雄主持、秘書長詹志宏、副秘書長兼發言人蔡孟君等海基會同仁出席，並邀請高雄市長陳其邁、陸委會副主委李麗珍與經濟部代表共同出席。

(中時 )