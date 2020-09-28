昇恆昌將於玉清宮接待中心辦理第2場快閃特賣會，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人28日主持啟動，歡迎民眾到苗栗體驗偽出國。（何冠嫻攝）

國內免稅商品大品牌昇恆昌公司，日前在頭份市尚順廣場舉辦「快閃特賣會」吸引大批人潮搶購，28日苗栗縣長徐耀昌等人宣布，昇恆昌為延續及回饋鄉親的支持，將再於竹南鎮馥藝金鬱金香酒店、苗栗市玉清宮接待中心，開辦第二波特賣會，讓鄉親有「偽出國」氛圍，彌補疫情期間民眾無法出國的遺憾，再一波帶動振興經濟、刺激促進消費。

苗栗縣政府邀請對縣內產業創新研發(SBIR)產品，最支持的國內免稅商品第一品牌「昇恆昌公司」，8月23日至30日一連8天在頭份市尚順廣場舉辦第一波「快閃特賣會」，吸引大批人潮爭相採購，讓鄉親體驗「偽出國」。

28日苗栗縣長徐耀昌等人率隊前往玉清宮，為中秋連假期間的苗栗音樂佳餚節，上香祈求眾神庇佑活動順利圓滿成功，並宣布昇恆昌將再舉辦第2波特賣會。

徐耀昌指出，昇恆昌為延續及回饋鄉親的支持，將分別於30日到10月3日配合音樂佳餚節在竹南鎮馥藝金鬱金香酒店，以及30日到10月11日在苗栗市玉清宮接待中心開辦特賣會。

昇恆昌副總經理潘翠宜說明，玉清宮的特賣會將展售精品品牌服飾、手錶、皮件、鞋款、洋酒、頂級巧克力（買一送一）、美妝保養品、3C產品、玩具公仔等免稅商品，消費者購買價格除是機場免稅價還有額外的折扣或特價，並可使用振興三倍券。

縣府文化觀光局說明，中秋連假除了「偽出國」買免稅外，「Fun 遊苗栗．好禮大放送」住宿抽好禮及安心旅遊補助方案仍熱烈進行，中秋節來苗栗規畫2天1夜或多日旅遊，就有機會抽中Luxgen U7，歡迎民眾闔家來苗栗小旅行。

(中時 )