台中國家歌劇院「2020 NTT遇見巨人」節目的「Soul」系列的4檔節目，即將陸續登場。歌劇院藝術總監邱瑗28日表示，在動盪的2020年，藝術家依然堅持創作推出精彩作品溫暖人心，希望能引領民眾找到內心的安定力量、綻放自我光芒，並鼓勵民眾走進劇場感受最溫暖的感動。

「2020 NTT遇見巨人」節目策展以「Being」、「Soul」及「 Core」等三大主軸，其中的「Soul」喻意「直指初心、澄透的作品」，歌劇院25日邀請動見体劇團《如此美好》的導演王靖惇、演員羅北安；明華園《鯤鯓平卷》的戲劇總團陳勝福、演員陳昭婷；雲門新作《定光》的藝術總監鄭宗龍等「Soul」系列3檔節目的5名藝術家，與民眾分享將興趣、生活轉化成創作養分的心得。

《如此美好》由重量級演員羅北安演出父親角色，他說，雖曾有教書、編劇、導戲等多重身分，但是，他最愛的還是演戲。羅北安說，他在戲外給予孩子寬廣的自由，因為「怎麼種就怎麼收穫，讓他們學會發掘事情的多種可能性」；王靖惇則表示，創作靈感是從生活有趣的小細節展開，他會將白日夢中的冒險故事、角色想像等呈現在寫字板上。

雲門舞集鄭宗龍則分享攝影作品表示：「現代人的生活和科技很貼近，攝影讓我能夠用邏輯性的方式去探索身體，也用感覺的方法表達身體。」，這次新作《定光》往大自然的方向，試圖找尋聲音與舞蹈更多的可能性。

明華園的陳勝福說：「明華園就是以『台上三分鐘，台下十年功』的精神，以堅強的應變能力克服各種環境場地」；在《鯤鯓平卷》飾演「囝仔公」的明華園第三代陳昭婷，雖然生長於戲曲世家，從小接受堅實的魔鬼訓練，但她說，3歲兒子是她觀察的重要對象，孩童自然情緒的直覺反應，讓她順利揣摩角色。

(中時 )