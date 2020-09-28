中秋、國慶雙連假將來臨，公路總局預估中秋連假首日南下車流高峰約達2萬1千輛次，花蓮縣府因應車流量，今宣布臨時加闢450個市區停車位，且連假期間停止道路施工，舒緩瞬間湧入龐大車潮的壅塞。

端午連假期間，民眾報復性旅遊導致花蓮市區與東大門夜市附近一位難求，花蓮縣府表示，日前已協調商借台鐵北濱段鄰近東大門夜市旁的3處空地，且正在進行除草整地工作，完成將提供450個停車位，遊客屆時可由中山路、北濱街、五權街進入，路口均設置停車場告示牌，指引用路人停車使用。

花蓮市區最近正在施作許多道路工程，花縣府也公告各工程連假前1天停止施工，開放道路全面通行，避免造成花蓮市區交通壅塞；另外，市區主要幹道，如中正路、中山路、中華路及東大門夜市周邊道路，也將實施多項交通疏導管制措施。

公路總局鼓勵民眾搭乘國道客運北花線，紓解花蓮交通，推出來回車票400元優惠、鐵公路轉乘基本里程免費等優惠；花蓮縣府也與客運業者合作，讓民眾在客運上喝咖啡吃麻糬，享受沿途風光，並配合10月17日登場的全民運動會，延長北花來回票400元優惠至10月底。另外，遊客憑客運票根至花蓮租車行租車，可享折扣優惠，轉乘多元交通工具，暢遊花蓮。

蘇花路廊10月1日上午5點至下午5點（南下）、上午5點至下午3點（北上）、10月2日上午7點至下午1點（雙向）、10月3日至4日中午12點至下午4點（雙向）；10月9日上午5點至下午5點（南下）、上午5點至下午3點（北上）、10月10日上午7點至下午1點（雙向）、10月11日中午12點至下午4點（雙向），均禁止21噸以上大型貨車（含砂石車）通行，維護民眾的行車安全順暢。

(中時 )