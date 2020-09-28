高雄市阿蓮區某家水產行司機惡意逼車重型機車騎士，許多重機騎士28日到場聲援。（林瑞益攝）

暱稱「火花羅」的羅姓車友（中排中）28日到阿蓮區聲援差點被輾壓的重機騎士，要求水產行出面道歉未果。（林瑞益攝）

高雄市阿蓮區一家水產行貨車日前行經萬丹鄉台88快速道路時，竟從路肩超車且擦撞一旁重機騎士，所幸，騎士沒事。車友糾團於28日到這家水產行購物與關心，警方到場維安，過程平和。這家水產行僅在網路上道歉，28日沒有出面。

近百名車友28日到這家水產行關心，更有車友在28日凌晨1時許就到場踩點，製作地圖給其他車友。警方在27日晚間就設立巡邏箱，並編排30人次警力維安，呼籲民眾理性。

暱稱「花火羅」的羅姓車友說，會造成此亂象的原因就是台灣法條不足，請立法委員趕快修法，保障用路人。現場有民眾升起炭火，提早烤肉，多人蹲在路邊圍著炭火烤起棉花糖和蛤蜊。還有車友命名是烤「逼車蛤蜊」，玩起雙關語的哏，表達水產行貨車逼車，以及在網路上失言引發民怨。

屏東警方指出，此車禍事故發生於26日下午3時許，地點在88快速道路屏東往高雄方向17.2公里處，駕駛自小貨車的蔡姓男子沿外側車道行駛至肇事地點附近，起初先往右側路肩變換車道欲超車行駛，下一秒即擦撞鄭男騎乘的大型重型機車，所幸送醫後，無生命危險。

雙方酒測值均為0，但後車行車紀錄器影像在網路瘋傳，網友直呼「天阿！會出人命、都不考慮後果嗎」、「這擺明要騎士死吧」。

滿身傷痕的鄭男事後怒斥，重機騎上快速道路就該死？撞完說願意賠償，我身上受到皮肉傷是金錢可以衡量的？

此外，網路上傳出此水產行5年高達57件違規，高雄與屏東警方都以個資法為由，不願證實此說法。

(中時 )