網路上的資訊爆炸,還有許多錯假訊息讓你防不勝防嗎?Google今(28)日舉辦Google 解密系列線上活動,鎖定時下最夯的「不實資訊」議題,要讓你知道到底當前他們針對打擊不實訊息貢獻了多少不為人知的努力,並且了解到一些你如今就可以自行使用進行事實查核的工具,身為現代人的你一定要知道!

首先 Google 台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻指出,Google 存在目的是為了「匯整全球資訊,供大眾使用,使人人受惠」,透過產品與服務提供大眾具幫助且實用的資訊,而不實資訊可能讓使用者判斷誤解,甚至造成大眾傷害並影響社會秩序,因此不實資訊的存在違背 Google 的理念與使命。

陳幼臻表示,Google 當前透過三大策略來打擊不實資訊,主要包含提升本身產品的服務與品質、協助使用者提升數位識讀能力,能不散播不實資訊;此外,則是加強與生態系的合作,全力遏止不實訊息的傳播。在這三方面,Google的努力包含:

1.提升產品與服務:Google 針對Google 搜尋、Google 新聞和 YouTube 訂立政策規範,也會依據跳出率、使用者查看網站時間長短、網站公信力等指標來優化演算法,提高優質內容能見度,來進一步提供使用者更實用與正確的資料。

2.讓使用者成為守門員:為強化大眾的媒體識讀能力, Google 運用 Google for Education 等多元資源與台灣展翅協會舉辦「兒少上網安全 及防制網路兒少性剝削教師研習」、「數位公民與安全課程」等線上系 列課程,將 Google 數位公民課程融入學校課程中,從小培養數位公民素養。

3.強化與生態系統合作:Google 與事實查核單位、新聞從業人員合作,推出「 Google 新聞倡議計畫」計畫,支援高品質新聞媒體,致力提升新聞品質;另也成立「Google 新聞實驗室」邀請世界各地的學者、媒體工作者參與事實查核工作坊,定期舉辦高峰會與各界交流,提高記者跟事實查核記者的工作效率,一起努力遏止不實資訊。

先前在Google 2020智慧台灣中,Google則是宣布持續投入資源推動全齡化數位素養,目標包含(1)加強兒少網路安全知識:為了加強兒少自我保護的觀念,並增進家長、老師對孩子上網行為的了解,Google 持續與展翅協會合作,共同開設線上課程,幫助教師推廣正確的觀念,協助推動數位公民課程融入校園數位素養課程中。(2)提升成年人媒體識讀能力:Google 與「台灣事實查核中心」與「社會大學全國促進會」一同培育教育志工,並透過工作坊、編製教材將媒體素養帶入社區大學教育中,提升成年人判讀網路資訊能力。(3)建立長者數位素養觀念:為增進銀髮族數位素養,Google 在「假新聞清潔劑」的協助下培訓數位素養教育志工,並透過長輩常參與的社區課程、娛樂活動 中,幫助他們建立數位素養、訊息查證的觀念。

除了透過事實查核工具,網路使用者也可以學習透握開放工具進行事實查核,包包含可運用(1)Fact Check Explorer:針對時事議題新聞與資訊,使用者可利用 Fact Check Explorer 輸入相關訊息查驗已被查證的資訊,簡易驗證時事議題的真確性。(2)Google 圖片搜尋:針對需查證圖片或影片截圖選以 Google 圖片搜尋「反向查 證」,即可查看也同樣運用此圖片的相關網站與圖片使用情況 。(3)Google 地圖街景功能:若在影音資訊中出現地理位置資訊,可藉由 Google 地 圖中的街景功能,與 Google 街景圖片比對影音畫面細節,藉此查證地理位置 資訊的正確性。(4)AI 圖片查核工具「Source, powered by Storyful 」:透過 Google AI 技術, 「Source, powered by Storyful」 可辨識遭竄改的假圖片或照片,使用者可立 即存取圖片公開記錄,以便排序、分析圖片及掌握其出處,包括任何操弄記 錄,並偵測、翻譯圖片中的文字。(5)Google 新聞:若使用者無法確證網路上的新聞時, Google 新聞可以協助判別 查看的資訊是否為具有公信度的媒體報導。(6) 事實查核標籤(fact check mark up tool):查核標籤讓事實查核單位如台灣事 實查核中心、MyGoPen 等組織將查核結果加在 Google 新聞上,Google 搜尋 頁面下方會以「事實」、「錯誤」、「模糊」等用語表示查核消息的正確與否。

而除了運用 Google 工具,使用者也可透過以下方式判別訊息,(1)仔細檢查網域名稱:部分網站為增加可信度也會用與官方媒體相似的網站名稱,讓使用者誤以為是可信任的資訊。如果不確定是否為認證的媒體網站,使 用者可至搜尋引擎輸入官方媒體的名稱,找到正確的媒體網站入口以確認新聞 來源的正確性。(2)確認影片基本資訊:在 YouTube 上觀看影片時,使用者可查看該頻道的簡介、 頻道內容、訂閱數多寡、是否通過驗證,以及其他社群頻道與官方網站的連 結,以判斷是否為可信任的頻道來源。(3)搜尋文章中的引用資料:為了吸引讀者點閱,假消息標題通常比較聳動。如果在網路上找不到任何與文章相關的可信資訊,例如文章中引用的人名或組織, 就很有可能是為了假消息而編造的。

要打擊不實資訊,除了網路平台有責之外,消費者也是把關的重要關口之一。唯有人人都意識到不實資訊的嚴重性,並且做好辨識、把關的行動,才能從源頭掐斷不實資訊的生存空間,還給自己與他人一個更正確、更乾淨的網路空間。

