銀行轉帳功能讓人們不用帶大筆現金出來交易，但是轉帳時務必要謹慎，如果轉錯帳戶恐讓你血本無歸！一位民眾匯款時不小心匯錯帳號，導致將2萬元現金匯給陌生人，聯絡上對方後，對方卻不願意歸還，更嗆說「是你自己問題」！連銀行行員也搖頭。

一位民眾在「爆怨公社」上表示，朋友因匯錯帳號，誤將2筆共2萬多元的現金轉入陌生人帳戶。緊急聯絡上對方後，對方卻不願意還，更說「那是你自己的問題」。行員也指出，對方不願意還的話也沒辦法，除非要用訴訟（很多人嫌麻煩都算了）。原PO表示「對，當然的確不是對方的問題，但這麼理所當然扣住這筆錢真的安心？」

貼文一出，網友紛紛驚呼「真的會有人不還喔！傻眼！」沒想到現實生活真的會遇到不還款的行為。有遇過類似經驗的網友也搖頭說「是真的，只能訴訟」，但不會很麻煩，建議原PO朋友可以用民法「不當得利」提起訴訟，「把你跟行員還有對方的對話做錄音及紀錄，然後再去訴訟。」

不過，這也讓大家以後轉帳時更加警惕， 在按確定前，一定要再核對一次帳號、金額。不然遇到惡霸就得用法律途徑解決了。最後，原PO也表示「會鼓勵朋友把錢追回來，不要放棄。」

(中時新聞網)