聯合國特使表示，葉門政府和胡塞叛軍（Houthi）達成了初步協議，同意雙方交換約1,000名被拘留者和囚犯，其中包括15名沙烏地阿拉伯人，這次換俘，被認為是恢復雙方建立信任與對話管道的關鍵步驟。

半島電視台(Aljazeera)報導，這項換俘議案是多方共同推動，包括沙烏地的軍事聯盟、也門政府，終於得到胡塞組織的同意，雙方簽署的協議是釋放2018年以來，因為作戰與綁架所抓補的約15,000名俘虜，不過這一次的換俘，雙方總人數僅有1000人。

雖然人數不多，但是聯合國特使馬丁‧格里菲斯（Martin Griffiths）表示，這是重要的進展，他在周日對記者說：「我個人非常高興，能在這裡宣布已經邁向了非常重要的里程碑。」

格里菲斯在結束於瑞士紅十字國際委員會的會議後，於聯合記者會上說，雙方現在將釋放1,081名被拘留者和囚犯。

據胡塞組織的Masirah TV報導，胡塞軍將釋放400名俘虜，其中包括15名沙烏地人和4名蘇丹人，而沙烏地聯盟將釋放681名胡塞成員，這是自2018年12月在斯德哥爾摩舉行和平會談以來最大的換俘行動。

胡塞組織的Al-Masirah TV，援引一名胡塞高層人士的話，證實與葉門政府達成協議，雙方也有執行該協議的誠意。

葉門外交部長哈迪拉米（Mohammad al-Hadhrami）說，這項協議是「人道主義的勝」，相當肯定這樣的進步，同時也希望換俘工作愈快愈好，不要拖延。

胡塞組織也叫青年黨，從2014年開始發動叛亂，目前佔領著葉門的首都沙納，而國際承認的政府則搬遷到西邊的亞丁。葉門陷入了嚴重內戰，造成極大的死傷，其中大多數是平民。

葉門內戰被視為沙烏地阿拉伯和伊朗之間的代理人戰爭。利雅得支持位在亞丁的葉門政府，而伊朗則支持胡塞組織。沙烏地在去年年底開始推動非正式談判，以尋求停火，因為沙烏地也承受不住如此代價高昂的戰爭。

葉門戰爭是這幾年國際上最嚴重的內戰，死傷人數已超過10萬人，而數百萬人面臨饑荒與醫療短缺的困難。但是國際的關注量很少，西方國家沒有介入。

(中時新聞網)