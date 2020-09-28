藝人歐陽娜娜赴陸唱《我的祖國》，引外界議論。文化部長李永得今(28)日出席第11屆金漫獎頒獎典禮前，經媒體提問是否會因歐陽娜娜事件，就藝人赴陸表演頒布相關禁令。李永得回應，並無相關規劃。

對於歐陽娜娜赴陸《我的祖國》，文化部是否要依相關規定懲處？李永得表示，目前有關單位還在蒐集相關事證當中，需等待事證明確，再來看如何處理此回事件。至於歐陽娜娜行為是否矮化國格，他則回應「全民可來公評」。

第55屆電視金鐘獎日前落幕，但穿著族服參與典禮的最佳兒童少年節目主持人獎得主，卻遭部分媒體以不適標題報導呈現一事，引發網路罵聲。李永得回應，希望媒體能尊重、理解多元文化，多元化是台灣的核心價值，金鐘獎此界有這麼多族群得獎，也值得鼓勵。

文化部也發布新聞稿指出，文化部作為全國文化政策最高主管機關，以族群主流化作為政策核心價值，始終致力於使國人更為認識多元文化、保障所有族群、世代與社群之自我認同，建立平等及自由參與的多元文化環境，促進國家語言之傳承、復振及發展。期待鼓勵所有的國人能勇於說母語、學習與傳承族群文化，並以族群傳統文化為榮。

文化部期盼，媒體報導發揮國家第四權角色，正確傳播尊重多元族群文化的理念，共同守護及傳遞臺灣最珍貴的多元文化價值。

(中時 )