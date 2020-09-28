古曜威近日在個人粉絲團分享親手做的東坡肉造型的月餅，引起關注詢問：「古古有在接訂單？如果訂大量能接單？訂八盒，可以？」經紀人還接到電話詢問月餅價格多少，何時能出貨，短短一天內詢問月餅訂單的量，累積突破169盒（破千顆月餅），讓經紀人一度想說服讓古曜威，是否來斜槓一下成為甜點老師。

中秋節即將到來的前夕，古曜威特地前往板橋，與甜點老師小路叔叔拜師，學習如何製作東坡肉造型的月餅，原先以為製作步驟應該挺簡單的古曜威，沒想到過程如此的繁瑣，第一步驟酥皮要好吃，在擀酥皮時，就得十分小心，不能讓它破掉，而且一顆月餅，要有三層的酥皮，一度讓古曜威直呼：「這比在健身房運動來累，今天要做快200顆，應該是我三天的運動量了！」

經紀人透露古曜威前段時間，因公益活動親手做了200顆角落生物造型的杯子蛋糕，捐贈家扶基金會義賣，銷售成績還不錯，這次的月餅，意外引起大家關注，非常感謝大家，但目前還是會以公益性質的合作，才會讓古曜威做甜點，希望透過古曜威小小的力量，邀粉絲一同做愛心，幫助社會上有需要的族群。

古曜威親做月餅。（單純夢想文創事業提供）

(中時 )