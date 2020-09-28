田心蕾（蕾蕾）近期推出新歌〈自我戀愛〉，受「嘻哈祖師爺」劉福助指點，讓她點滴在心頭，決定在教師節答謝老師小劉哥，她幫劉福助設計嘻哈造型，並帶恩師到西門町塗鴉牆一遊，作為給恩師的束脩，不但感謝小劉哥平時的教導，並討教嘻哈撇步和風範！換上一身花襯衫、戴上金項鍊和帽子的劉福助，大讚自己變身後變年輕，「穿得很趴，趴哩啪哩的！」並讚嘆說：「你帶我去的塗鴉牆，我還第一次去耶，好新鮮！」劉福助喜歡塗鴉自然原始的感覺，還打趣說：「這裡是年輕人地方，我整個都亂去！」笑說：「有點監介（尷尬）！」

劉福助還放未發行的新作品給蕾蕾聽，用東方風樂器創造出新的嘻哈風格，讓田心蕾崇拜到五體投地。她也當場露一手李斯特的鋼琴曲，讓小劉哥大讚她底子好，是可造之材，並以俚語「三日無餾爬上樹」勉勵她，「要每天去練，才能更上一層，寫出更好的作品，你們年輕人頭腦很新，隨時有新的浮現，連做夢都可以寫歌，醒了快記錄下來！」小劉哥還當場唱起了一曲聲樂風的歌曲〈草原之夜〉，鼓勵哈佛碩士的她要堅持下去，堅持總有一天會成功。

田心蕾大學就讀動畫系，研究所至哈佛讀景觀設計，劉福助和田家是好友，一路看到田心蕾成長很欣慰，「妳小時都躲在角落一聲不吭的，現在話變多了！」也見到她對演藝事業的堅持，不但固定發歌、也拍攝影片上線，小劉哥慈祥說：「你爸爸望子成龍，結果你哈佛回來變歌手。」蕾蕾則直腸切入：「這樣不是挺好的嗎？」也說明自己就是愛音樂。

田心蕾找來金項鍊、花襯衫、帽子，為劉福助做嘻哈造型。（瑞田音樂提供）

(中時 )