新人團體「沒有才能」推出EP《烏鴉烏鴉》，日前為新歌〈這世界吵得只剩白歌〉前往花蓮拍攝MV，一行人回到了家鄉花蓮，也重遊了學生時期自拍MV的景點。這次是「沒有才能」第一次正式拍MV，場景分別說在台北和花蓮兩地，飾演主角的裴拓有一幕在台北西門町到處轉的戲份，演繹出在人來人往的台北裡，自己孤單一人的感覺，結果演得太自然，竟然真的被好心路人關心他是不是迷路了。

回到家鄉花蓮的拍攝內容則是完全不輕鬆，光是一幕在海邊奔跑嘻鬧的戲份，烈日下三個人來來回回跑了3、40次，手中用來拋向天空的筆記本都被拋到破爛了才完成。三人還換上高中制服，回到裴拓和碩美的母校花蓮高中回味往事，沒想到學校正巧在施工，才離開一年，記憶中的場景就變了模樣，讓他們不免感到遺憾。收工後「沒有才能」瞬間從歌手變回學生身份，即使白天拍攝相當疲憊，晚上還是打起精神為當時正在進行中的期末考K苦讀，蠟燭兩頭燒，十分辛苦。

在花蓮長大的新人迷因饒舌團體「沒有才能」把離開家鄉到台北念書，把對未來的迷茫與想家的孤單心情寫成新歌〈這世界吵得只剩白歌〉，這首純靜且溫柔的歌，編曲上以LoFi風格作為整首歌的取向，是「沒有才能」加盟華研國際後的第一首創作曲，他們特地將這首簽約後的第一首歌當作時光膠囊，放入首張EP《烏鴉烏鴉》中，提醒自己不管未來有多遠，都不要忘記當初喜愛音樂的那股悸動。

「沒有才能」日前回家鄉花蓮拍MV。（華研國際提供）

(中時 )