苗栗縣政府28日慶祝教師節以及大成至聖先師孔子誕辰2570周年，在頭屋鄉玉衡宮孔子廟舉行釋奠典禮。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府28日頭屋鄉玉衡宮孔子廟舉行釋奠典禮，傳承傳統六佾舞、三獻禮儀及民俗表演，表達對孔子的崇敬，並向平日辛勤的教師獻上感謝之意。

28日苗栗縣長徐耀昌及玉衡宮主任委員彭錦原擔任正殿主祭官，苗栗縣議會議員禹耀東、江村貴、頭屋鄉徐鄉長鑫榮及大湖鄉長胡娘妹分別擔任左次間、右次間主祭官，以傳統三獻禮儀祭典。

頭屋國小學生現場表演六佾舞及舞龍獻瑞，明德國小、象山幼兒園、造橋中祥幼稚園分別表演台灣獅、幼兒舞蹈及幼兒律動等民俗活動節目，另有西湖國樂團演奏雅樂。釋奠典禮並安排照南國小校長鍾正康及景山國小校長陳玫杏擔任教師代表，由頭屋國小敬師學生代表向教師代表行感恩禮，藉由教師節對教師表示敬重。

徐耀昌表示，1994年起，縣府與玉衡宮合作，在教師節舉辦祭孔大典，依循傳統採三獻禮及六佾舞表演，傳承傳統典儀及民俗活動，並發揚至聖先師的精神，彰顯尊師重道的重要性，也感謝平日辛勤於教育工作的全縣教師。

典禮結束後依循往例發放「至聖筆」，供現場民眾、家長索取，祈福增添智慧，庇佑學子學業進步。

(中時 )