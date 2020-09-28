現年42歲的郭糧源從軍中退役已經有4年時間，他在38歲退伍那年，因為想記錄女兒的成長過程，報名勞動力發展署雲嘉南分署的數位圖文傳播科技班，學習攝影、設計、印刷等技術，結訓後他自己成立工作室，從事商業、婚紗攝影及品牌設計，目前年營收逾200萬元，開啟事業第二春。

從18歲踏入軍校，郭糧源服役20年後從士官位置上退休，屆退那年，郭糧源參加職訓數位圖文傳播科技班，課程約半年時間，他每天學習攝影、繪圖軟體、做印刷版、PS版、裁切、裝訂、膠合及上模等技能，相當認真，職訓師郭啟禎說，郭糧源的攝影技術到位，構圖佳、層次豐富，作品看得出創意。

郭學成後剛好退伍，磨練一陣子有心得後，決定自己創業，他成立高野創意與浪漫橘子二個品牌，接設計案及攝影工作，郭糧源說，剛起步時很辛苦，但用心慢慢累積口碑，作品參賽也榮獲經濟部金印獎，逐漸打開知名度，目前客戶也不乏政府機關及企業大廠。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，數位圖文傳播科技班結合設計與印刷，出路有平面設計、商業攝影、數位出版等，起薪一般在25至32K，獨立作業者視接案狀況，月薪可達40K以上。

劉邦棟說，目前分署正開辦失業者職前訓練班，包括數位圖文傳播科技、電腦數值控制機械班、CNC車銑複合機、產訓合作-氣體配管技術班、營建工程實務班、電腦輔助工程測量班等16班，報名即日起至10月5日止，一般國中畢業以上之待業者均可報名，通過甄試訓練費用全額補助。

(中時 )