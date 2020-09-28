富邦勇士於季外持續補強當中，全力備戰P.League+新賽季！富邦勇士28日宣布，健行科大外籍生石博恩(Brendon Smart)加盟。今年3月剛協助健行奪下UBA冠軍的石博恩，4年大學生涯共幫助球隊奪下3座冠軍，如今選擇挑戰職業球隊，為富邦勇士注入新血！

198公分、95公斤，現年24歲，來自聖文森的石博恩，在上個學年度21場的UBA賽事中，平均攻下10.7分、11.1籃板、1.3抄截與1.1 阻攻，其中更有單場繳出20分、30籃板的驚人數據。石博恩不僅以主宰禁區受到矚目，本季在三分線也屢有斬獲，讓他未來發展備受矚目。

石博恩也在今年暑假出征T3BA 3X3職業賽事，並於近日率領桃園E.son奪冠。由於T3BA 3X3賽事與勇士賽季並未重疊，未來石博恩將持續在勇士休季期間轉戰T3BA職業聯盟磨練球技，賽季則回歸勇士，同時他也將會支領兩個聯盟薪資，創下國內球員前所未有的先例。

富邦勇士教練團表示，石博恩具有相當的可塑性，過去4年進步成長有目共睹，充分展現絕佳的籃板能力，並擁有多次難得的奪冠經驗。未來賽事他也將有機會擔任大前鋒角色，持續加強勇士鋒線的戰力。石博恩預計披上指標性的23號球衣！

在今年休兵期間，富邦勇士已經提前展現想在新聯盟奪冠決心，除了原本的林志傑、蔡文誠、曾文鼎、林書緯等主力戰將，更無需選秀補進曾祥鈞、周桂羽、石博恩等大專優秀球員，只要找到合適且優質的洋將加盟，新球季摘冠幾乎早無懸念。

(中時 )