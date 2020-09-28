目前台海情勢複雜，共機頻頻侵入我國防空識別區，我國軍機每每升空攔截，國人都相當擔心是否會出現擦槍走火的意外；而台北市議員徐巧芯認為，如今兩岸關係這麼緊張，台灣應該要調整目前的兵役制度，不論男女、全面徵兵，而這個說法卻讓桃園市議員王浩宇「一秒孬了」，急喊：我沒有要喔！

徐巧芯在網路節目中提到，在最近的民調中可以注意到，兩岸空軍頻頻起飛，這讓民眾感到相當不安，「可能會有戰爭」的想法在民間不停蔓延，徐巧芯認為現在台灣的兵役制度應該要有改變，把目前的募兵制全面調整回到徵兵制，甚至是女性也要當兵，並強調「她自己也願意」。

而徐巧芯也提到，一同出席節目的王浩宇過去擔任替代役，可能對於戰場需要的相關經驗也有所不足；但王浩宇聽到徐巧芯提到他，「態度一秒就孬了」，急忙否認表示：我沒有要喔！

徐巧芯指出，未來若兩岸出現衝突，民眾對於很多軍事方面不嫻熟，這樣對於我國國防並沒有幫助，在軍事上不僅僅是武器、軍購的問題，在人才培養上也相當重要，應該要有更多人有從軍、軍事相關的技能以及經驗，「無論男女都要有」，而讓台灣兵役制度朝這個方向去改變，應該是國民黨未來應該要去思考的議題。

(中時新聞網)