為了協助台灣中小企業創新升級、接軌全球大廠，高雄市經濟發展局28日攜手國際晶片大廠高通（Qualcomm）、台灣區電機電子公會（TEEMA）、台北市電腦商業同業公會（TCA），28日起，一連2天，在台北、高雄兩地，同步以視訊連線舉辦「Qualcomm Tech Week」，解析5G、人工智慧（AI）、虛擬實境與擴增實境（VR/ AR）及智慧城市等最新科技發展，兩地合計近200位企業代表參與，讓落腳高雄的業者，也能同步接收第一手資訊。

高雄副市長羅達生28日致詞時表示，無論在智慧零售、智慧物流、智慧農業、物聯網等垂直應用及工作環境上，都可利用5G提升競爭力，高通公司在5G、AI、物聯網等科技，具備強大研發能力，協助中小企業加速產業轉型。

羅達生指出，高市府未來將在亞洲新灣區，建立5G的整合測試驗證環境，各式情境，可結合5G、AIoT等，進行各種新科技的融合，高市府也將透過智慧城市推動委員會，引進指標性的大廠，協助帶領中小企業一起打拼。

高雄經發局說，未來將在亞洲新灣區打造5G、AIoT及數位內容實驗場域等，引入電競、線上遊戲、動漫、視覺模擬、文創娛樂及體感科技廠商進駐。另外，也將透過在高雄展覽館舉辦的各項國際展覽，配合數位內容體感園區發展、及5G佈建，帶動新創服務開創新商機。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰指出，5G時代對全球企業而言，是機會，也是挑戰，高通作為領先的5G創新者，始終致力於推動5G應用擴展。

他強調，中小企業對台灣經濟發展至關重要，能否在5G世代運用科技、人才優勢搶占先機，中小企業的轉型升級與創新研發就是關鍵。

劉思泰表示，這場Qualcomm Tech Week是為台灣中小企業和新創團隊舉辦，希望透過高通技術創新，帶領中小企業及新創團隊夥伴快速投入5G及相關應用開發，激發轉型創新的能量。

(工商 )