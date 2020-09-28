周丹薇貴賓導覽。（吳松翰攝）

周丹薇的作品「霞妹」為了紀念爸媽。（吳松翰攝）

周丹薇聽著李行導演的鼓勵感動拭淚。（吳松翰攝）

李行導演、朱延平導演、寇世勳為周丹薇個展站台。（吳松翰攝）

周丹為舉辦個展，賀客盈門。（吳松翰攝）

藝人周丹薇跨界拜日本大師學藝成鎏璃藝術家，這幾年更每年都赴義大利學習各種吹製琉璃技法，她的首次個展「周丹薇2020古焰鎏璃創作展-異花異象」28日開展，導演李行、朱延平、甄珍、寇世勳、趙樹海、楊貴媚等上百位演藝圈好友都前來祝賀，現場星光熠熠，展現她極佳好人緣！影后甄珍更是專程從香港搭乘向華強夫婦的私人專機返台，剛完成14天居家檢疫，前一天才出關，想給好友驚喜，為了背好演講稿還緊張到險些恐慌症再發作，可說誠意滿滿！

周丹薇口中的「導演爸爸」、91歲的李行導演也出席開展記者會，聽到李行導演鼓勵她「妳的人生挫折很多、收穫也很多」，肯定她一路走來力爭上游，蹲在他身邊的周丹薇不斷感動拭淚。她說。與李行導演在工作上一直沒有緣份合作、從沒拍過他的戲，對她是很遺憾的事，但18年前金馬獎需要花藝佈置，李行找上她公司做花藝設計佈置，「他一直很關心我的狀況，後來我的生技公司成立，他老人家還很擔心、要幫我找人投資，甚至還在大冬天帶我飛南京見他企業界好友」。

她說，父親去世得很早，她跟李行導演女兒的英文名字又完全一樣，「我一直稱呼他導演爸爸，他也叫我女兒」，4年前她的母親過世後，李行導演便鼓勵她「妳現在是無事一身輕，可以放手、自由自在地好好活出自己，沒有負擔」，才進一步開啟了她的藝術創作之路。她這次展覽中唯一一件非賣品兔子取名「霞妹」，就是為了紀念媽媽，「媽媽屬兔，爸爸對媽媽的暱稱就是霞妹，這件作品是我經過很多次失敗做出來的！」

影后甄珍年初回香港後，因為疫情就再也沒回台灣，這次為力挺周丹薇特別回台，一個人在家待了14天，她說這14天都在家整理行李、自己打掃房子、做飯、洗衣服，還整理了23件行李寄回香港，「我這14天裡做了一輩子該做但沒做過的事！因為過去從來沒有自己一個人，突然覺得一個人過日子非常悠閒、非常快樂」，唯一困擾的是她超怕地震，日前手機收到防災演練的國家級警報，就把她嚇個半死！

周丹薇說甄珍是她入行的大貴人、恩人，她當年演出的第一部作品《煙水寒》，因為不小心在一場烤肉群戲中犯忌諱，跟女主角甄珍穿了同色系衣服，當場差點被導演趕出去，是甄珍跳出來救援「請副導把身上外套拿來讓我套上就好了」，周丹薇感謝地說，「甄珍姊當時有多紅！可以在那時做這樣的事幫我解圍！我是完全沒任何名字的小小咖，她用這樣方式、完全沒考慮自己，是我的恩人也是貴人！」她後來還因為這部戲獲得最佳新人獎。甄珍則猛誇周丹薇是很真、很善良、又記恩情的人，「其實那只是非常小的事」。

周丹薇說，她前幾天收到甄珍發簡訊問她「28日晚上要吃飯嗎」，她還以為是詐騙集團或甄珍的帳號被盜，想說她從過年至今沒再回來過，也沒聽說她要回來，怎麼可能約她吃飯，所以一度不理這簡訊，過幾天想想覺得不對勁，才打去問甄珍的秘書「甄珍姊回來了嗎」，秘書還哈哈大笑，「她本來想給我驚喜的！」

周丹薇開展記者會上播放的影片也出現她當年與小鬼在《珍愛林北》演母子的感人畫面，「那是我復出之後第一部連續劇，同一部戲的豬哥亮大哥走了，沒想到小鬼也這樣，當時我已經20多年沒拍戲，劇中演他媽媽，對戲密切，我第一、二天都無法進入狀況，小鬼說『丹薇姐你不要害怕緊張，妳從現在開始就是我媽，放輕鬆、不要這麼緊張，過幾天就好了』。這孩子真的很貼心！」且合作完後的好幾年，每逢母親節，他都會傳簡訊給她說「媽媽母親節快樂」，她感傷地說：「他是我這一生第一個叫我媽媽的人！」所以日前她也去了靈堂看小鬼並慰問他爸爸。

此外，包括衛子雲、蔣黎麗、方芳芳、邱于庭、王夢麟、阮虔芷、楊潔玫、張瓊姿、高愛倫、鄧美芳、楊光友、程秀瑛，蕭瑤、司馬珊珊、王滿嬌、趙永馨、熊海靈、邱淑宜、殷正洋、何篤霖、張寗、李翊君、米凱莉、龔蓮華、邱淑宜、張國棟、蘇月禾、劉明、李美彌、王釧如、任婕、大百合、熊海靈、上官明莉、唐琪、張國棟等人皆前往祝賀。

目前就讀台灣藝術大學戲劇研究所碩士班的周丹薇，於2000年初期，曾多次前往義大利的玻璃王國Murano尋求技術，學習與透明藝術鑑賞。2014年正式拜安井顯太大師為師，正式踏入吹製玻璃世界，並於2017年起每年赴義在Scuola del Vetro Abate Za-netti-Scuole Mestierid Arte學校學習各種吹製琉璃的技法。她沒有忘記花藝初心，在整個創作中融入花的元素，具象、抽象，天馬行空，任意揮灑。

(中時 )