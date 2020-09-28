台南市陳姓男子昨天下午開車行經嘉義縣鹿草鄉一處產業道路，涉嫌撞上騎機車的張姓婦人，造成對方摔進水溝，警消獲報到場，張婦已無生命跡象，送醫後宣告不治，陳逃離現場涉嫌肇逃，案發後返回台南新營住處，與親友烤肉。警方昨晚將陳逮捕歸案。

嘉義縣警察局水上分局表示，鹿草聯合所27日下午3點接獲民眾報案，指重寮村有人被撞倒在水溝內，肇事者已逃逸，員警到場後，發現1名婦人躺在路旁約1公尺深的排水溝、機車倒在路旁，婦人因傷勢嚴重，到院前已死亡。

警方指出，現場沒有肇事車輛留下的任何掉落物及跡證，且案發地點無監視器，經查訪附近耕作的農民，得知肇事車輛為深色轎車，經擴大調閱監視器過濾經過車輛，發現其中1輛黑色轎車可疑，鹿草聯合所長林進笙立即派員前往車主住處查訪。

員警發現車前保險桿及引擎蓋有撞擊痕跡，駕駛座安全氣囊爆開，陳姓車主到案後，原先否認有肇逃，經員警勸說，終於坦承撞到婦人，並稱因駕照被吊銷，故未向警方報案及救護傷患，案發後返回新營住處，對於過失撞死婦人並逃逸非常後悔。

警方表示，在事發現場沒有監視器、肇事車輛未留下任何掉落物及跡證的情況下，鹿草員警能6小時內破案，歸功於他們在事發現場周遭及相關處所縝密查訪，才能偵破，得以告慰亡者及家屬。

(中時 )