68歲的鄭先生是B肝患者，2015年被診斷出肝癌，轉診到台南市立醫院以電燒進行治療，後期發現肝臟有多顆腫瘤，同時也有腹膜轉移問題，經南市醫採「肝動脈化療」，半年內6次治療後，肝內腫瘤消失，並進行腹膜轉移開刀，患者復原狀況良好，目前持續門診追蹤，腫瘤已完全消失。

台南市立醫院血液腫瘤科醫師李楊成說，肝臟是沉默器官，當患者發現身體不適時，往往都是晚期，中晚期肝癌患者因多發腫瘤、腫瘤過大，或侵犯到血管無法開刀，以往只能選擇昂貴的標靶藥物治療或免疫治療，平均每月藥費超過10萬元，但大多數效果不佳，且延長存活約半個月。

李楊成說，肝動脈化療的療效是可以被期待的，且使用肝動脈化學治療，因直接將藥物灌注腫瘤，可使用較低濃度藥物（一般濃度的1／4），有效控制腫瘤生長反應，同時降低全身抗癌藥物的副作用發生。

台南市立醫院自2008年為中晚期肝癌病人施行「肝動脈化療」，已有百名患者接受此療法，約有50％患者有明顯療效，是肝癌末期患者的首推治療方式，依照院內的癌症資料，對肝動脈化療有反應的病人平均存活30個月，為沒有反應病人的3倍。

李楊成表示，由於醫療技術進步，最新院內肝動脈化療是經由左鎖骨下動脈將導管置入肝動脈後，將化療藥物經由導管直接注入肝動脈中，使肝癌腫瘤持續暴露在高濃度的化療藥物中，尤其針對多發性或肝門靜脈栓塞的患者，肝動脈化療可有效控制且提升存活期，患者生活品質也較好。而末期肝癌的治療，需要多專科醫療團隊合作，包括放射線科醫師、肝膽胃腸科醫師、血液腫瘤科、一般外科醫師等醫療團隊，及家庭支持和患者本身的合作，才有戰勝癌症的機會。

李楊成說，依台南市立醫院癌症登記資料庫統計，肝癌診斷時約有3成為晚期肝癌且治癒率低，本身有B肝或C肝，或生活習慣不佳、飲酒過量，罹患肝癌比例偏高，慢性病毒性肝炎、酒精性肝硬化，則屬於肝癌高危險族群，都應定期接受檢查。

此外，如有疲勞、不明原因體重下降、腹痛等症狀，李楊成建議要找專業醫師進行檢查，早期發現、早期治療。

(中時 )