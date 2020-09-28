政府將在明年一月一日開放瘦肉精美豬進口，教育部雖已函文各級學校，要求優先使用國產豬，不過新北市議員陳偉杰今天質詢指出，各校營養午餐契約早在暑假前就已經簽好，現行契約內根本沒有規定要優先採用國產豬，也沒有禁止使用瘦肉精美豬或其再製品，學校契約採學年制一年一換，他質疑下學期就是空窗期，根本無法阻止瘦肉精美豬流入校園膳食。

新北市教育局長張明文也承認確實各校在換約前會有半年空窗期，張明文說，沒有更換契約，就無法強制要求廠商禁止使用瘦肉精美豬，中央修法速度如果不夠快，確實要到明年八月才能換約，在此之前，各校廠商的確可以依約行事，沒有明文禁止使用瘦肉精美豬以及其再製品。

陳偉杰批評，教育部函文充其量只是行政命令，依照契約自由原則，各校已簽約廠商根本不必理會教育部公文也不會受罰，這對每日在學校食用營養午餐的師生來說已經造成健康威脅！他認為市府不能兩手一攤說沒辦法，為防止明年一月到八月成為瘦肉精美豬進入新北市校園的高風險期，他要求市府立即與各級學校研議下學期更換營養午餐契約，或至少內容必須加註禁止使用瘦肉精美豬及水餃、貢丸等再製品，確保全市師生食用營養午餐安全無虞。

(中時新聞網)