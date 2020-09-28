中龍鋼鐵董事會推選王錫欽續任董事長 19:022020/09/28 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼集團旗下中龍鋼鐵公司28日召開董事會，會中順利選出下屆董事和監察人外，並推選中鋼總經理王錫欽續任中龍鋼鐵董事長。 中龍鋼鐵新任董事名單，為中鋼公司代表人翁朝棟（中鋼公司董事長）、中鋼代表人王錫欽（中鋼公司總經理）、 中鋼代表人黃建智（中鋼公司執行副總經理）、中鋼代表人羅文驥（中鋼公司生產部門副總經理）、 中鋼代表人劉敏雄（中鋼公司業務部門副總經理）。 新任監察人名單，為中鋼代表人張秋波（中鋼公司行政部門副總經理）、中鋼代表人周鴻泰（中鋼公司財務部門助理副總經理）。 (工商 ) #中鋼 #中鋼公司 #代表人 #中龍鋼鐵 #董事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技部司長邱求慧 回鍋任經部技術處長 04:102020/09/28 財經要聞 《國際產業》鋼鐵業興整併 傳安賽樂米塔爾美國資產擬與克里夫斯合併 10:002020/09/28 財經 離岸風電概念股 工程升溫 中鋼、新光鋼營運帶勁 04:102020/09/28 證券．權證 高鐵董座搭電梯領8千 林佳龍11字回應 09:162020/09/28 生活 法人作帳 散戶搶反彈 台股飆229點站回5日線 14:122020/09/28 財經 韓國瑜好友黃文財 「被請辭」輪船公司董座 10:322020/09/28 政治 48歲小辣椒慶生豁出去了 「全身脫光」辣曬限制級曲線 10:342020/09/28 星光 林文淵、王光祥獲提名大同董事 坦言有信心拿下經營權 16:542020/09/28 財經 智庫的家何處去 建議校舍改設聯合辦公中心 04:102020/09/28 財經要聞 民進黨慶34歲 創黨人重返圓山 04:102020/09/28 政治要聞 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 即時 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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