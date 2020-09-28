中鋼集團旗下中龍鋼鐵公司28日召開董事會，會中順利選出下屆董事和監察人外，並推選中鋼總經理王錫欽續任中龍鋼鐵董事長。

中龍鋼鐵新任董事名單，為中鋼公司代表人翁朝棟（中鋼公司董事長）、中鋼代表人王錫欽（中鋼公司總經理）、 中鋼代表人黃建智（中鋼公司執行副總經理）、中鋼代表人羅文驥（中鋼公司生產部門副總經理）、 中鋼代表人劉敏雄（中鋼公司業務部門副總經理）。

新任監察人名單，為中鋼代表人張秋波（中鋼公司行政部門副總經理）、中鋼代表人周鴻泰（中鋼公司財務部門助理副總經理）。

(工商 )

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