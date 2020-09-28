財政部高雄國稅局表示，公司銷售商品但因為有瑕疵遭退貨，銷貨退回金額應申報為實際退回年度的銷貨收入減項。

該局進一步說明，依營利事業所得稅查核準則第19條第1項規定，銷貨退回已在帳簿記錄沖轉並依統一發票使用辦法第20條規定取得憑證，或有其他確實證據證明銷貨退回事實，應予認定。未能取得有關憑證或證據者，銷貨退回不予認定，其按銷貨認定之收入，並依同業利潤標準核計其所得額。

(工商 )