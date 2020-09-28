銷貨退回 應列報在退回年度 18:562020/09/28 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，公司銷售商品但因為有瑕疵遭退貨，銷貨退回金額應申報為實際退回年度的銷貨收入減項。 該局進一步說明，依營利事業所得稅查核準則第19條第1項規定，銷貨退回已在帳簿記錄沖轉並依統一發票使用辦法第20條規定取得憑證，或有其他確實證據證明銷貨退回事實，應予認定。未能取得有關憑證或證據者，銷貨退回不予認定，其按銷貨認定之收入，並依同業利潤標準核計其所得額。 (工商 ) #銷貨退回 #認定 #銷貨 #憑證 #證據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不堪疫擊 香港月餅銷售砍半 04:102020/09/28 焦點新聞 甜玉米收成強碰拍賣市場休市 朴子農民請託里長銷售 15:232020/09/28 寶島 疫情促兩岸健康產業結盟 綠久安攜手鑫記偉業拓陸市場 14:412020/09/28 兩岸 北農快篩農藥 明年可驗瘦肉精 04:102020/09/28 地方新聞 誠品會員日業績亮眼 信義店多品牌營收破百萬 09:502020/09/28 財經 BBQ大戰 賣場超市備貨多三成 04:102020/09/28 財經焦點 天價陽澄湖大閘蟹 99％是假貨 04:102020/09/28 焦點新聞 用大數據賣彩妝 FLY UP熱銷28國 04:102020/09/28 投資理財 白人牙膏進口陸貨寫台製被訴 老總出面道歉 12:132020/09/28 社會 群益證券看本周指數區間12,000-12,500點 09:312020/09/28 財經 財經熱門新聞 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 Tiktok收購案破局 川普搞得鬼？ 微軟CEO驚吐內幕 - 財經 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 財經 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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