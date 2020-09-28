卓蘭高中28日辦理科技導入農村，青年留郷座談會，讓參與民眾與學生更了解無人機導入農業的優勢。（卓蘭高中提供／何冠嫻苗栗傳真）

卓蘭高中28日辦理科技導入農村，青年留郷座談會，讓參與民眾與學生更了解無人機導入農業的優勢。（卓蘭高中提供／何冠嫻苗栗傳真）

卓蘭高中為地方創生全面佈局，先前參與中原大學「USR計畫」，近期更與海大合作無人機農噴課程、圖書館更以地方創生成功案例為課程。

卓蘭高中與大學端合作開創更多的學習資源， 校方表示，海洋大學校長張智惟在基隆高中任職時，即結合緊密課程，並在海大馬祖分校處長、地方創生中心主持人張文哲牽線下，以及規畫師楊宗鴻協調，將無人機農噴技術人員培訓課程，挹注於卓中自主學習科技領域的選項中，培養在地科技人才，並從生產技術的改善，解決果農的勞力負擔與風險，以有效降低人力成本，提供青年創業留鄉的機會。

「科技導入農村、青年留郷座談會」28日下午在卓蘭高中登場，卓蘭鎮長詹錦章等人根據自身實務、農務、教育及科技導入農業生產的經濟，與在場的農友、年輕創業家、學生們分享，並透過無人機操作與農噴，讓民眾更了解無人機導入農業的優勢。

張文哲指出，地方創生的政策主軸，應以地方青年為核心，透過長期扎根與年輕創意，腳踏實地的帶動地方。他以觀光為例，過去思維著重快速增加觀光人數，但張文哲期待透過年輕人以創新觀點，從人文角度為地方找出新價值，讓觀光資源永續不絕。

張文哲表示，地方創生政策的重點就是如何協助年輕人多元發展，在地方扎根、建立人脈，進而開創事業。

(中時 )