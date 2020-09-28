同學們在揉、捏、包、壓、蒸的過程中，體驗滿滿的地方民俗風情。（李金生攝）

志工媽媽現場示範和指導作粿要領。（李金生攝）

就讀企管系的陳心如和陳心芳姐妹（左、中）來自雅加達，祖籍在金門后山（碧山）。（李金生攝）

好吃的金門紅龜粿，志工媽媽們走入校園露一手。（李金生攝）

紅龜粿飽滿的內餡，有著滿滿的地方鄉情。（李金生攝）

剛出爐的紅龜粿，又香又Q ! （李金生攝）

當我們同在一起！志工媽媽與金大境外生開心合影。（李金生攝）

迎接中秋佳節，金門大學境外生今（28）日在志工媽媽的指導下，開心學作金門傳統紅龜粿，在揉、捏、包、壓、蒸的過程中，體驗滿滿的地方民俗風情，也與千里外的家人分享快樂的大學生活。

這項由金門大學學務處及國際處合辦的「歡喜慶中秋-紅龜粿DIY」活動，邀請縣議員許玉昭帶領縣婦聯會及榜林社區志工媽媽進入校園，現場示範和指導作粿要領，為來自台灣、馬來西亞、印尼、越南、中國大陸、港澳、韓國、加拿大和阿根廷、美國等地的學生，上了一堂香氣四溢，非常不一樣的美食課。

同學們跟著志工媽媽揉捏包餡、入模壓印、蒸籠炊煮，象徵吉祥如意的龜、桃、錢等紅粿圖案，讓同學既好奇又興奮，紛紛拿起手機拍下來，傳回故鄉與家人分享。

金大今年迎來54名境外新生，寫下歷年來人數最多的紀錄。就讀企管系的陳心如和陳心芳姐妹來自雅加達，祖籍在金門后山（碧山），小時候在印尼家裡曾看過阿嬤做紅龜粿，現在能回到原鄉金門親手做傳統的紅龜粿，感到特別開心，也讓她們更想念印尼的家人。

金大校長陳建民表示，該校有1200位住宿生，很多人是第1次離家在金門過中秋，志工媽媽們昨晚也特別趕工，製作上千個紅龜粿發給全體住宿生，讓同學們可以品嘗又香又Q的金門紅龜粿，也感受到濃濃的金門秋節鄉情。

(中時 )