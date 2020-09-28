霧峰分局舉行「2020台中市逍遙音樂町─戀戀峰情」暨犯罪預防宣導活動，準備了仿真毒品、宣導九宮格、彈珠台等遊戲，寓教於樂，加深民眾印象。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局舉行「2020台中市逍遙音樂町─戀戀峰情」暨犯罪預防宣導活動，準備了各式宣導品，向民眾宣導如何防止被騙、介紹新興毒品態樣及危害。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警察局霧峰分局，26日與台中市霧峰區公所，在阿罩霧公園舉行「2020台中市逍遙音樂町─戀戀峰情」暨犯罪預防宣導活動，霧峰分局在現場宣導如何防止被騙、介紹新興毒品態樣及危害、如何有效防止毒品進入校園及社區，還提供小警車，有獎徵答。

台上地方藝文團體、全國知名藝人連番演唱，台下霧峰分局也準備了仿真毒品、宣導九宮格、彈珠台等遊戲，向民眾宣導如何防止被騙、介紹新興毒品態樣及危害、如何有效防止毒品進入校園及社區、提醒民眾注意防範不要亂喝來路不明的飲料及藥品等犯罪預防資訊。有獎徵答還準備了「小警車」送給答對的民眾，帥氣的小警車，一出現，即刻引起一陣騷動，紛紛踴躍搶答。

霧峰分局陳家銘分局長表示，為了有效遏止犯罪發生，與轄區居民合作發揮社區聯防概念是相當重要的一環，所謂「警力有限，民力無窮」，希望藉由晚會活動，拉近與民眾的距離，讓民眾對警察能夠有更多認同感及信任感，良好的警民關係，也能相互輔佐協助，更有效地防範犯罪之發生。

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