和桐（1714）公告子公司中華全球石油擬參與辦理增資古雷投資計畫案，投資金額492.2萬美元（約台幣1.4億元），預計109年11月底前完，正式宣告集團歸隊大陸古雷石化投資。另，因應增資古雷投資計畫案及第二階段空地開發前期開辦費用之需求，中華全球石油規劃在11月前，辦理現金增資2,000萬股，每股發行價格15元溢價發行，募得資金3億元。

突破台灣石化投資緊縮、停滯窘境，兩岸首樁合資案－古雷煉化一體布局加速推展。除了一期（聚焦石化耕耘）投資預計今年完工投產，為台聚、亞聚等石化專業廠增添營運利基，二期項目也在新創投股東加盟後，蓄勢開跑，包括1,600萬噸/年煉油、120萬噸/年乙烯、320萬噸/年芳烴聯合裝置、60萬噸/年CPL（己內醯胺）等。

考量自身集團營運調整暫告段落，且古雷新投資伙伴加盟凸顯古雷布局之發展潛力，原先因一期投資暫緩煉油布局而宣布暫時中止投資的和桐，也決定重新歸隊，依既有持股比例，參與古雷投資計畫。

古雷煉化一體投資為兩岸石化業者首樁合資計畫，由大陸中石化（福建煉油化工）與台聚主導之台商合資旭騰公司（包括台聚、亞聚、中鼎、和桐、盛台石油、中華全球石油及聯華實業等），各持股50％合作推動。

一期項目採輕油裂解方式布局，煉油事業項目暫不投資，投資303.9億元人民幣；投資項目包括80萬噸/年蒸汽裂解、55萬噸/年裂解汽油加氫、35萬噸/年芳烴抽提、13萬噸/年丁二烯抽提、30萬噸/年乙烯-醋酸乙烯樹脂（EVA）、10/70萬噸環氧乙烷/乙二醇（EO/EG）、 60萬噸/年苯乙烯（SM）、35萬噸/年聚丙烯（PP）和10萬噸/年熱塑料性彈性體（SBS）、26萬噸/年雙氧水和20萬噸/年環氧丙烷。

(工商 )