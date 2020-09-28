出身新竹貧苦人家的上銀集團總裁卓永財堅信，只有教育才能讓人脫貧，為回饋母校新竹六家國小及鄉里，由上銀科技教育基金會出資，讓六家國小老師出國考察，找出國際主流與最適合台灣發展的STEAM教育課程及教育計畫，並出資建置場地及購買老師們所提出的設備與STEAM教材，選在今（28）日教師節公布實施1年成果。

據指出，教育部提出「十二年國教-108課綱」，其中核心素養—科技領域課綱，以資訊科技與生活科技來推動科技素養，與STEAM教育所提倡的精神不謀而合，資策會與親子天下2018年，曾攜手進行「STEAM教育現況教師調查」，調查發現65.8％認為，學校教師跨科整合不易；62.6％認為，教育現場對STEAM的認識不足；58.6％認為，師資不夠專業；51.5％認為，硬體資源未到位。

上銀集團表示，新竹六家國小為了推行108新課綱，讓學童有更好的學習環境資源，校長何明星找六家國小的傑出校友上銀集團總裁卓永財幫忙。卓永財認為，「培育具有科學人文素養、能動手做、解決問題的人才，是國家未來競爭力的重要關鍵」，雙方一拍即合，2018年著手展開STEAM教育示範計畫，選定六家國小，做為STEAM教育示範基地。

上銀集團指出，從無到有，跨出第一步總是困難，六家國小首先與國立清華大學竹師教育學院合作，由上銀科技教育基金會出資讓老師出國考察，參加在英國倫敦舉辦的BETT2018英國教育科技展、在新加坡舉辦的Google STEM Education Conference，了解國際推行STEAM教育的方向、STEAM教具資源，找出國際主流與最適合台灣發展的STEAM教育課程。

上銀集團表示，新竹六家國小Super TEAM成軍，由校長何明星領軍，現任教務主任黎立夫與一～六年級熱血教師共同組成團隊。為了讓團隊老師具備STEAM課程規劃與教學能力，老師們創建「STEAM課程向前走社群」，方便隨時交流與討論、安排每周三固定進修與對話時間，以及邀請各領域專家，進行一連串的培訓課程等來增強教學能力。

上銀集團指稱，教學場地與STEAM教材等資源是學校最欠缺，也最難解決的事，這部份由上銀科技教育基金會負責出資建置場地及購買老師們所提出的設備與STEAM教材，2019年8月完成STEAM示範教室建置，9月正式開始STEAM課程，讓全校學生都能在安全舒適的環境下與世界接軌，體驗STEAM課程豐富想像力與創造力，融合並應用數學和科學知識，來解決生活中的問題。

上銀集團表示，六家國小執行1學期STEAM教育，小有成就。學生樂在學習，用莫比烏斯環，找螞蟻；利用撲克牌，比比看誰能建構出放最多筆的塔；用電腦打怪，玩著利用MICRO BIT程式完成的麥坤小車與設計自己的專屬電吉他，一個個小學生笑顏逐開，收穫滿滿。

上銀集團強調，Super TEAM任務並未結束，好還要更好，惟有透過不斷的教學相長，才能激盪出更大的火花，開發出更多元化的STEAM課程。

(工商 )