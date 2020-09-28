曾以唱跳舞蹈團體「無限甜心」闖蕩歌壇的米亞若MiyaRo，經歷兩個團體後，再出發的她跳脫團體時期的稚嫩，帶著個人首張迷你專輯《I FEEL YOU》宣示回歸，並展現小女人的知性美感，新歌〈I FEEL YOU〉MV在墾丁遼闊的草原、沙灘、公路與懸崖邊取景，米亞若MiyaRo盡情展現自我，向世界宣告獨立展翅、任我翱翔的喜悅。

為了拍出歌曲《I FEEL YOU》自由旅行的意境，團隊特地開拔到墾丁「龍磐公園」和「風沙路」為主場景，還大手筆動用空拍機花了2天時間拍攝，從台北到墾丁上山下海，過程相當辛苦；到了龍磐公園她驚呼：「沒想到台灣竟有這麼美的地方，我好像在紐西蘭，身邊應該要有些小綿羊。」

聊起夢想，雙魚座的米亞若MiyaRo有著與眾不同的幻想，創作、唱歌和跳舞雖然都已逐夢踏實，但是她的另一個夢想是希望可以當個演員，對演戲有著無限憧憬，問她最希望嘗試哪一類的角色？語不驚人的她爽快的說「殺人犯」，她覺得懸疑驚悚片的劇情是與現實生活較有差距的，像之前看過電影《樓下的房客》就對邵雨薇演的殺人犯角色印象深刻，另外像是武打片的女俠、身手俐落也讓她覺得很酷，有一種正義感。

米亞若MiyaRo推出迷你專輯《I FEEL YOU》。（無限志娛樂提供）

(中時 )