士林地院率先籌備國民法官模擬法庭，依國民法官法規定，民眾設籍在法院管轄區域滿4個月、年滿23歲都能出任，近日台北、新北市政府隨機抽選7000多人，士林地院28日寄出問卷調查表，士林地院表示，想當國民法官的民眾，除了填資料回傳，還可以透過信件的QRcode或上網填寫，未來都能成為第一波的國民法官。

士林地院指出，2023年國民法官制即將實施，士林地院率先籌備國民法官模擬法庭演練，提供「備選國民法官初選名冊」，北市初步符合規定的有5495人，新北市則有2355人，共計7850人。

法院指出，因司法院自動檢核系統尚未建置完成，問卷內有是否為警察、軍人或有前科資料，希望民眾「自我申告」，填寫問券後回傳，將會由國民法官的資格當中剔除，藉以選出模擬法庭的國民法官。

司法院編列的預算，郵資經費僅約3萬2700元，法院以平信寄出則花費13萬多元。民眾將在明、後日收到，可透過回郵信封寄回調查表，也可以透過傳真、Email、掃描QRcode等方式回傳，調查表將在10月13日後回收，符合資格者將成為第一批的國民法官，希望收到的民眾不要以為是詐騙、廣告郵件。

(中時 )