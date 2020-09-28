就在收購TikTok破局後，微軟（Microsoft）在上周宣布，以75億美元收購知名電玩《毀滅戰士（Doom）》的遊戲開發商ZeniMax Media。而微軟執行長納德拉（Satya Nadella）日前受訪時，談到對Tiktok收購案談判的看法，他表示一開始是TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）向微軟求助，但後來這筆交易顯然發生了很大變化。Nadella強調，Tiktok收購案談判，絕非是他所熟悉的談判，也絕非是他想參與競標的交易。

CNET報導，Nadella談到微軟對Tiktok收購案談判的看法。他指出，TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」曾向微軟求助，尋求創建一家由微軟全資擁有的公司。

Nadella表示，由於當時川普政府宣稱，如果該應用程序是由一家美國公司購買的，將不會禁止該應用程序，而且有一段時間，微軟似乎就是其中之一。不過，後來川普政府又宣布，已批准一項交易，而經過了幾周，最後卻由其競購對手甲骨文和沃爾瑪成功入股名為TikTok Global的新公司，儘管仍存在一些不確定性。

Nadella強調，這不是絕非是他所熟悉的談判，也絕非是他想參與競標的交易。自那以後，這筆交易顯然發生了很大變化。如果微軟贏得TikTok的收購案，將有助微軟擴大軟體業務的一部分。

(中時新聞網)