娛樂8點半》香港性感艷星楚瑾，當年因為風格大膽、火辣，加上熱愛去夜店，被封為「夜店女王」，性格直率的她向來不避諱談性，不只曾自爆一夜高潮28次的最高紀錄，甚至坦言和僅見過4次面的外籍友人借種，就為了想生混血兒寶寶。

楚瑾1998年來台灣發展，演出電視劇《我們一家都是投資人》，還拍了全裸不露點寫真，是不少五年級生心中的性感女神，不但曾和古天樂、成龍等人傳緋聞，2003年還爆出名T孔孔為她爭風吃醋，在夜店拿酒瓶砸傷飯店小開而鬧上社會版面，可見楚瑾男女通吃的好行情。

楚瑾尺度大，曾出書自爆情事。（圖／中時資料照）

楚瑾引退10多年，當年淡出演藝圈後還出書《Party Queen》大曝隱私，透露自己是個相當享受情慾的女人，甚至自爆曾在沙灘、車上、樓梯間、游泳池，甚至飛機廁所和伴侶打過野戰，性愛經驗豐富的她，聲稱有性愛18招，最高紀錄是曾經一天可以高潮28次，尺度相當大。

現年45歲的楚瑾，10年前到上海定居，有個7歲大的混血女兒Yamila，之前外傳她嫁給外國老公組家庭，她就澄清自己其實沒有結婚，並透露當年在台灣夜店認識小9歲的匈牙利模特兒男友Viktor，兩人見面4次、交往僅3個月，她即向對方提出「借種」想法，並表示雖然自己從小到大沒有想過要生小孩，但突然覺得如果是生混血兒寶寶還不錯，加上當時朋友都勸她年紀到了該生小孩，最後男友被她說服，還一試就中，生下個混血女兒。

楚瑾和外籍男友達成共識不婚，一起扶養混血女兒。（圖／中時資料照）

事實上，楚瑾曾有過一段半年的短暫婚姻，前夫與她交往3、4年，雖然年紀比她小，但對她很溫柔，但沒想到婚後，前夫還在拈花惹草，讓他們一度分手又合好，直到後來她又抓包男方仍死性不改，甚至在與其他女生曖昧對話中，曾詛咒自己全家死光，讓楚瑾徹底放棄，最後兩人正式離婚，她也因此留下陰影，決定不再結婚，並和現任男友Viktor達成共識，雖不結婚但共同扶養女兒，兩人因為都不想受束縛，如此相處反而感情更加緊密。

(中時新聞網)