商用不動產熱潮延燒，企業購置總部辦公室需求高漲，內湖廠辦市場再傳整棟交易喜訊。萬海航運繼今年5月以22.28億元長虹建設購入內科「長虹新世代科技大樓」A棟後，28日再以15.38億元購入同案B棟，萬海航運5個月內連續入手兩棟內科廠辦，總交易金額達37.67億元。

長虹建設公告，萬海航運向長虹建設購入「長虹新世代科技大樓」B棟，位於內湖區新湖一路，土地面積529.9坪、建物面積2,922.1坪。

促成此次交易的信義全球資產公司副總經理歐人彰表示，台北市核心商圈面臨辦公室老舊更新議題，前一波商辦轉型豪宅壓縮了市區辦公室供給，許多大型企業有營運擴編、或整合各地辦公需求，在區頂級商辦嚴重短缺、整棟標的難尋下，內科、南港反而成為企業持續移入的熱點。

歐人彰表示，內科廠辦收益率在2.5％以上，在市區租賃外溢效應下，近年來吸引如台灣人壽、新光產險、中電開發、宜進實業、和安保代等金融傳產業者投入布局，在低利環境下尋求固定收益與未來增值潛力。

觀察內科主要商圈的土地開發率，較早發展的西湖段及文德段土地開發率分別達到92％及94％，已趨近於飽和，舊宗段從2000年以後大型量販業者、建商及企業總部進駐，十年來年開發率增加35個百分點，目前開發率已達84％。除萬海集團接連購入棟廠辦大樓外，不少企業總也積極投入興建廠辦，如久林醫療、九和汽車、中華置地（賓士汽車）、安傑科技等近10家廠商企業總部也請領建照施工中。

內科舊宗段因作為容積率較低的科技工業C區使用，地塊規模適中，適合單一企業持有，新廠辦大樓規劃新穎，一直是企業總部進駐的熱門區域。

歐人彰表示，萬海此次購入大樓地段上，未來捷運環狀線Y35站與汐止民生線SB07站均在周邊，捷運環狀線東環段連結內科與綠線松山站、藍線永春站、紅線象山站，未來增值性可期，也受許多企業青睞。

(工商 )