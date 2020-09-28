新北市三峽區今再新增3例登革熱個案，為2男1女，年齡介於60至80歲間，2位居住五寮里、1位居住永館里，24日起陸續出現發燒、關節痛、肌肉痛等症狀，就醫通報後送驗確診，目前1人已康復，2人住院治療中；新北市衛生局表示，個案潛伏期間曾有五寮里筍園農作活動史，研判於該區域感染，目前新北累計17名個案。

新北市衛生局表示，三峽區五寮里17日起爆發登革熱個案，衛生局展開疫調追蹤，目前已累計19名個案（含桃園市龜山區2例)，研判均在五寮里筍農感染，目前健康監測1412人均無症狀，持續擴大高風險農友主動篩檢。

衛生局長陳潤秋表示，三峽區自出現首例本土登革熱，衛生局已於五寮區域筍園出入口插立警示牌，提醒民眾做好個人防蚊措施，今日由農業局及區公所對高風險筍園進行出入管制，並持續對於風險筍園周邊進行擴大疫調與健康監測，同時加強五寮社區環境孳生源清除與預防性噴消，及於五寮筍園或步道入口處立告示牌提醒民眾留意。

(中時 )