《王子》雜誌創辦人蔡焜霖，年輕時無故被指為匪諜，因而入獄10年的故事，他表示這一生活到現在，沒有別的信念，就是要把這段歷史讓更多人知道。圖為舞台劇《那就唱歌吧－蔡焜霖》劇照。（海島演劇提供）

《王子》雜誌創辦人蔡焜霖，辦兒童刊物帶給小朋友豐富的精神生活，但他年輕時，曾因加入讀書會而被指為匪諜，入獄10年，這段令他痛苦不勘的歲月，由海島演劇編創成舞台劇《那就唱歌吧－蔡焜霖》，將在全台巡演，整齣戲從眾人演唱一曲〈千風之歌〉開始，那是蔡焜霖在獄友蔡炳紅墳前唱給他聽的歌曲。

蔡焜霖現年90歲，他表示人生曾經歷日據時代、國民政府來台時期，加上10年的入獄時光，這一生，活著沒有其他的信念，「就是希望世間有個真相，願大眾知道，我那些傑出的朋友，都是為何而死。」

蔡焜霖回憶，高中畢業後，他在鎮公所上班，有天加班，突然有外人來訪，對方向他問路：「警察局在哪裡？」他好意帶對方前往，沒想到對方是要逮捕他的憲兵，他不清楚做了什麼事情被抓，在刑求之下，說了自己曾參加讀書會，因而被定罪參加非法組織，最後被判需入獄10年。

蔡焜霖說，在獄中的苦悶與煩憂，就透過唱歌紓解，「我很喜歡唱歌，從小到大的音樂課，教了不少歌曲，像是日本歌、舒伯特的歌曲，都是那時會唱的歌，獄友們在夜間休息、勞動時，也會教彼此演唱不同的歌曲。」

其中有首歌曲〈Danny Boy〉令蔡焜霖印象深刻，他回憶，當時一名山東籍學生于凱與台北工業學校的學生黃守禮，關在隔壁，經常隔著一道牆唱歌，「有天于凱對黃守禮說，你可以唱〈Danny Boy〉給我聽嗎？唱著唱著，黃守禮伸手過去握住于凱的手，想安慰他，卻發現他的指甲被拔光了。這首歌原本說的是媽媽等兒子回家的心情，但于凱最後還是沒能回家。」

總編導林志遠表示，劇中演唱的歌曲包括〈安息歌〉、〈歸來吧蘇連多〉，都和蔡焜霖有關，「〈安息歌〉是當時在軍法處，每天凌晨天快亮的時候，會有憲兵抓人去槍決，驚恐的獄友這時會唱這首歌。」

林志遠表示，〈歸來吧蘇連多〉說的是蔡焜霖的愛情故事，「他一輩子只愛他太太一個人，從幼稚園相識，出獄後又因緣際會重逢。他在綠島服刑時，常常對大海唱這首歌，思念她。」演出將於10月13日至11月8日，在全台巡演。

(中時 )