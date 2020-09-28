中秋節及國慶日連續假期將至，新北市經發局28日舉辦「鶯式美學生活節」記者會，宣布與鶯歌區陶瓷藝術發展協會合作，在中秋與國慶連假期間於鶯歌老街舉辦系列特色活動，規劃踩街遊行、舞台表演、特色市集、免費DIY及消費抽獎活動，邀請民眾暢遊鶯歌。

新北市副市長吳明機表示，在新北市2030新北市願景工程中，將三鶯地區定位為新北美學廊帶，並規畫「三鶯文創整合計畫」，透過生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值、品牌活動建構等面向，以「陶瓷」、「茶葉」及「藍染」等三項地方特色，闡述從古迄今於三鶯地區所呈現的「生長」(Live)、「生活」(life)及「生命」(lives)的真諦。

吳明機指出，而「鶯式美學」的起點從10月鶯歌老街的系列活動出發，有全台唯一的陶神回家繞境大遊行，可以親手體驗的捏陶DIY，與大小陶盤構成的繽紛網美牆，以及結合AR擴增實境技術的跨域策展，無論老幼，從傳統傳承到科技創新，每位朋友都可以在鶯歌找到屬於自己的生活美學風格。

鶯歌區陶瓷藝術發展協會理事長張素燕表示，鶯歌的陶神祖師爺羅明是鶯歌地方重要的信仰，保佑鶯歌地區陶瓷產業發展。鶯歌老街福興宮也在近期整建完成，暫厝在陶博館的陶神即將迎回主廟安座，10月1日至4日舉辦「鶯歌陶神繞境文化祭」，繞境遊行過程中也會發放紅包福袋，為大家祈求平安。另外街頭藝人表演和創意市集，一起分享陶神回家的喜氣。

經發局說明，除了中秋連假首先登場的「鶯歌陶神繞境文化祭」外，10月9日與10日的國慶假期還有適合親子共遊的「鶯式美學生活節」，現場將延續陶神繞境熱力，舉辦三色氣球大遊行，還有結合三鶯地區「陶」、「茶」、「染」地方產業特色的免費DIY體驗活動，及融合鶯歌陶瓷工藝與AR擴增實境技術的「街角陶花源」跨域策展。

經發局指出，除了好玩更要好買，本次活動再加碼在地百家以上店家共同推出優惠，只要在活動期間內於特約店家消費達1000元，即可兌換陶瓷香氛爉燭或陶瓷保鮮碗等限量滿額禮，還有機會抽液晶螢幕、平板電腦、高級自行車等大獎。

經發局補充，「鶯式美學選物大賞」持續開放報名至10月5日止，只要精選三鶯樹地區的陶瓷、茶葉、藍染相關商品，發揮創意組成禮盒報名參賽，就有機會獲得5千元獎金，10月9日及10日將在「鶯式美學生活節」活動現場，由民眾票選出10件人氣作品，歡迎大家一起來票選出心目中最美的禮盒。詳情請上新北市政府經濟發展局網站查詢。

(中時 )