多國疫情再次升溫，美國因大法官人事案加大刺激政策推動難度，同時銀行業洗錢醜聞，及服務業PMI出現停滯跡象，引發市場對經濟復甦擔憂，避險情緒推高美元，所幸科技股跌深反彈，收斂風險資產跌勢，近一周全球股市普遍收低，整體股票型ETF淨流出204.2億美元。

其中主要以美國股票型ETF淨流出249.8億美元，歐洲股票型ETF淨流出2.1億美元，已連續二週淨流出，全球及新興市場股票型ETF逆勢吸金淨流入22.7億及2.9億美元，其次亞太和日本股票型ETF分別淨流入2.4和0.5億美元，大陸股票型ETF小幅淨流出0.08億美元。

富蘭克林證券投顧分析，全球疫情及景氣疑慮再起，加上美國兩黨政治角力讓財政刺激政策蒙上陰霾，衝擊全球股市近一周走勢劇烈震盪，主要股市跌破月線和季線支撐後將進入修整期，留意反彈過程中能否重新站穩月線或季線，作為股市是否轉強的觀察指標。

富蘭克林證券投顧指出，展望10月攸關景氣前景面的疫苗第三期臨床試驗結果，和財報將登場，美國選舉及英國脫歐後貿易關係談判的新聞頭條風險升溫，市場波動將成常態，但無礙中長期多頭格局。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，1999～2000年科技泡沫時間，科技股相較大盤溢價超過100％，但許多公司並未產生正現金流，受惠數位轉型，現今科技業創造實質性的成長，包括較佳的淨現金部位、高利潤率和經常性營收占比增加，且目前科技股評價較史坦普500指數高出9％，與長期平均相去不遠，並無泡沫疑慮。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，中小型生技公司具備強大的創新動能，大型生技公司因營運動能趨緩、有強化產品線來帶動成長的需求，儘管併購動能先前因新冠肺炎疫情採取社交隔離措施而受到影響。但預估隨著企業適應疫情下的新常態，併購活動將逐步回溫，中長線發展還將受人口高齡化，及新藥創新兩大結構趨勢加持。

(工商 )