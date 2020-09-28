去年因財報難產，導致股票停止買賣的東貝（2499），28日公布去年度財報，全年歸屬於母公司淨損高達73.13億元，每股大虧逾一個股本，達16元，赤字幅度飆LED產業史上之最。

根據東貝28日公布的財報，去年營收40.55億元，稅前淨損73.02億元，歸屬母公司淨損則高達73.13億元，每股淨損16元，第四季成為虧損的重災區，單季赤字就高達70億元，不僅創下自己虧損最高紀錄，在LED產業史上，也是最高每股淨損幅度。

(工商 )