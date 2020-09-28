虧損飆史上之最 東貝去年大虧16元 19:302020/09/28 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年因財報難產，導致股票停止買賣的東貝（2499），28日公布去年度財報，全年歸屬於母公司淨損高達73.13億元，每股大虧逾一個股本，達16元，赤字幅度飆LED產業史上之最。 根據東貝28日公布的財報，去年營收40.55億元，稅前淨損73.02億元，歸屬母公司淨損則高達73.13億元，每股淨損16元，第四季成為虧損的重災區，單季赤字就高達70億元，不僅創下自己虧損最高紀錄，在LED產業史上，也是最高每股淨損幅度。 (工商 ) #東貝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎2021 台北101跨年煙火照放不縮水 04:102020/09/28 產業．科技 元大權民模擬大賽 戰火再起 04:102020/09/28 證券．權證 突襲「隱LU系女神」小豪宅 素顏閨房看光光 12:572020/09/28 娛樂 賞花採果 來趟農村輕旅行 04:102020/09/28 生活新聞 尚格酒業董座奚大寧 登威士忌名人堂 04:102020/09/28 產業特刊 供需緊俏 九豪十年首見擴產 04:102020/09/28 證券．權證 星宇推限量商品 張國煒搶先入手「還沒開賣就少一件」 12:542020/09/28 生活 BDI大漲 散裝船Q4獲利揚帆 04:102020/09/28 證券．權證 兩岸一家人》故國變客地 何處是歸途（上） 17:452020/09/28 徵文 認明防偽蟹環標章 苗栗大閘蟹10月開賣 15:182020/09/28 寶島 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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